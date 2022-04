Il Covid torna a fare paura in Cina. Mentre Shanghai è ancora in pieno lockdown, sale ora l'allarme anche a Pechino: tutte le persone che risiedono e lavorano nel distretto di Chaoyang, il cuore della capitale, saranno sottoposte a test a partire da oggi. Lo ha riferito il network statale Cctv, in merito alle decisioni delle autorità sanitarie dopo che la città di oltre 23 milioni di abitanti ha visto un balzo di casi locali focalizzati a Chaoyang. Nel conteggio dal 22 aprile, il distretto ne ha accertati 26 sui 41 totali della città. "I risultati epidemiologici preliminari hanno mostrato che il coronavirus è rimasto ignorato per una settimana", hanno riferito le autorità. Già nei giorni scorsi, in base alle trasmissioni dei contagi continuate per una settimana, le autorità avevano avvertito "l'alto rischio di infezioni", e ora anche nella capitale cinese torna lo spettro del lockdown.

IN ITALIA – In Italia sono 56.263 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 70.520 della precedente rilevazione. Le vittime registrate sono invece 79, in calo rispetto alle 143 del precedente bollettino. In aumento invece il tasso di positività, che segna il 17,2%.

IN SARDEGNA – Nell’Isola i dati sul Covid hanno fatto registrare ieri ancora 1.284 ulteriori casi di positività (di cui 1.141 diagnosticati da antigenico). Sedici i pazienti in terapia intensiva, 309 in area medica e 30.523 le persone in isolamento domiciliare (+611). Agenas conferma ancora un tasso di occupazione dei posti letto da malati Covid invariato negli ospedali: 8% in terapia intensiva e 18% in area non critica. Tre i decessi registrati dall’ultimo bollettino, e fra questi la 24enne di Sestu Alessia Pireddu, che combatteva da due anni contro una leucemia e che è morta nella notte fra sabato e domenica stroncata proprio dal Covid. Grande il dolore nell’Isola per la scomparsa della giovane, molto conosciuta e ben voluta in tutta Sestu. «Auguri piccola, ovunque tu sia», ha scritto su Facebook Danilo Salisci della Dance Company, la scuola di ballo dove la giovane aveva lavorato, pubblicando una foto dove la si vede sorridente come non mai. E, nel giro di pochi minuti, i social sono stati inondati di immagini della ragazza e delle sue gare di ballo, così come delle tante esibizioni.

Tanti si sono stretti attorno al dolore di Simone Pireddu e Stefania Manca, i genitori, così come a quello del fratellino e dell'amato marito William Puddu, sposato a marzo dello scorso anno.

I funerali saranno celebrati domani alle 16.30 a Sestu, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie.

