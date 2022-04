Altri 1.284 casi di Covid si registrano oggi in Sardegna secondo i dati dell’Unità di crisi, gran parte dei quali (1.141) sono stati diagnosticati da antigenico. Con 8.252 tamponi molecolari e antigenici processati il tasso di positività si attesta al 15,5%.

Sono tre invece le vittime, tra di loro anche una 24enne della Città Metropolitana di Cagliari, giovane donna affetta da grave patologia e dunque immunocompromessa. Un’altra vittima nella Città Metropolitana, una donna di 81 anni, poi c’è un residente in provincia di Sassari.

Più o meno stabile la situazione negli ospedali. In terapia intensiva si trovano 16 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in area medica sono invece 309, in aumento di un’unità rispetto al dato di ieri.

I sardi in isolamento domiciliare sono 30.523 (+611 nelle ultime 24 ore).

(Unioneonline/L)





