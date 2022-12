Le Asl di Nuoro e Oristano si attivano per le vaccinazioni anti-Covid: in particolare per bambini, fragili e anziani.

A Nuoro dal 2 gennaio via alle prenotazioni per i più piccoli, sulla piattaforma di Poste Italiane si potrà aderire alla campagna vaccinale per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni di età. In fase d’avvio ci sarà un unico ambulatorio in via Trieste.

Per gennaio 2023 per i bambini compresi nella fascia 6-18 mesi la prima somministrazione è fissata per venerdì 20 gennaio, dalle 9 alle 12; per i bambini compresi nella fascia 19-59 mesi la prima somministrazione si può fare venerdì 27 gennaio, dalle 9 alle 12.

A Oristano invece da gennaio cambiano le modalità di accesso alle vaccinazioni. Due le novità: non è più necessario prenotare sulla piattaforma, si potrà accedere liberamente, presentandosi direttamente nell'ambulatorio muniti di tessera sanitaria. Inoltre, sempre a partire dal 2 gennaio i vaccini Covid saranno effettuati ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 al primo piano della sede legale Asl di via Carducci.

Parallelamente proseguirà la campagna antinfluenzale nei centri vaccinali della provincia e negli altri comuni che ne fanno richiesta al Servizio di Igiene pubblica, che sta inviando le proprie squadre di medici e infermieri sul territorio per venire incontro in particolare alla popolazione più anziana e fragile: 0783.317704 è il numero di telefono da contattare per richiedere il vaccino a domicilio, si può anche inviare una mail a vaccinazioni@asloristano.it. Ci si potrà sottoporre alla somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e di quello anti-Covid e anti-pneumococcico.

A Oristano città, le vaccinazioni contro l'influenza stagionale vengono effettuate, sempre senza prenotazione, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18.

