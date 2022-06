Il Covid non molla la presa, non solo in Italia ma anche sull’Isola.

Mentre a livello di sistema Paese e secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dopo oltre tre settimane di stabilità sale, nell'arco di 24 ore, la percentuale di posti occupati nelle terapie intensive da malati di coronavirus, il dato resta stabile in Sardegna, con un 3% che è pari al valore nazionale.

Aumenta però nell’Isola, passando dal 7 all’8% (+1%), il dato di occupazione da malati Covid nei reparti ordinari degli ospedali.

In Sardegna ieri si erano registrati 868 nuovi contagi e due morti a fronte di 1480 test effettuati nelle precedenti 24 ore.

