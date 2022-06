Due morti e altri 868 positivi al Covid-19 in Sardegna nelle ultime 24 ore. I test processati in totale, tra molecolari e antigenici, sono stati 1.480.

Invariato il dato sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 7 come ieri, mentre aumentano quelli in area medica, che sono 125 (19 più di ieri).

20.852 sono i casi di isolamento domiciliare (+269).



Le vittime sono un uomo di 81 e una donna di 83 anni, residenti nella provincia di Oristano.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata