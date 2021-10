Pochi contagi da coronavirus oggi nell’ultimo bollettino diffuso dalle autorità regionali.

Cinque gli ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 974 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.668 test.

Il tasso di positività dunque si attesta allo 0,08%. Ieri erano stati registrati 23 casi.

Quanto ai ricoveri, i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 7 (lo stesso numero di ieri). Quelli in area medica 45 (8 in meno rispetto a ieri). 1307 i casi di isolamento domiciliare (25 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi (ieri una vittima).

(Unioneonline/D)

