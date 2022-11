Altri sei morti per Covid si registrano in Sardegna nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale.

Sono invece 695 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 628 da antigenico, su 3.132 tamponi eseguiti. Ieri erano stati 1.056 i contagi.

Le vittime: una donna di 100 anni e un uomo di 61 residenti nel Sud Sardegna; due uomini di 80 e 91 anni nel Nuorese; una donna e un uomo di 88 anni rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari.

Invariati i dati sui posti letto negli ospedali: sono 6, come ieri, i pazienti in terapia intensiva, 93 quelli in area medica.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 7.921, +32 nelle ultime 24 ore.

