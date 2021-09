In Sardegna l’epidemia di Covid-19 fa registrare altri 268 contagi, individuati sulla base di 3.202 persone testate. Nelle ultime ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.359 test, dunque il tasso di positività nell’Isola è attualmente del 3,2%.

Nel bollettino diffuso dalle autorità regionali giovedì 2 settembre 2021 si registrano purtroppo quattro nuove vittime: un uomo di 37 anni residente nella Provincia di Sassari, una donna di 64 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 71 anni residente nella Provincia di Oristano e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Ancora in calo però la “pressione” sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (uno in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono invece 228 (due in meno rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le persone in quarantena, i casi di isolamento domiciliare sono attualmente 7.036 (-245 rispetto a ieri).

(Unioneonline/l.f.)

