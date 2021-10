Aumentano i contagi di Covid-19 in Sardegna, ma – guardando agli ospedali – continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari dell’Isola. Nell’aggiornamento diramato venerdì 1 ottobre 2021 non si registrano nuove vittime. Salgono però a 11 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Il tasso di positività, invece, sfiora l’1%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalle autorità regionali: “In Sardegna si registrano oggi 77 ulteriori casi confermati di positività al Covid (ieri se ne erano registrati 52), sulla base di 2245 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7764 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (uno in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 121 (6 in meno rispetto a ieri).

1944 sono i casi di isolamento domiciliare (72 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi”.

