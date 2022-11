Altri cinque morti per Covid in Sardegna.

È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, nel quale si registrano altri 690 casi di positività al coronavirus, di cui 588 sono stati diagnosticati con antigenico.

Sono 2.984 i tamponi eseguiti.

Stabile a 9 il numero di pazienti in terapia intensiva, sono invece 98 quelli ricoverati in area medica, uno in più rispetto a ieri.

I sardi in isolamento domiciliare positivi al virus sono 7.412 (-7 nelle ultime 24 ore).

Le vittime: quattro residenti nell’Oristanese, due donne di 82 e 97 anni, due uomini di 79 e 81, e una 95enne residente nel Sud Sardegna.

(Unioneonline/L)

