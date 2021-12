Sono 344 i nuovi contagi rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore secondo l’aggiornamento dell’Unità di crisi. Con 4.335 persone testate e 11.817 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività si attesta al 2,9%.

Altri due sardi hanno perso la vita a causa del virus, si tratta di un 58enne residente nella provincia di Nuoro e di un 86enne della Città Metropolitana di Cagliari.

Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 11 come ieri. Aumentano invece le persone ricoverate in area medica: sono 127, sei in più rispetto al dato di ieri.

In isolamento domiciliare si trovano invece 4.296 sardi, 84 in più rispetto al dato di 24 ore fa.

