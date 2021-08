Mentre la Sardegna è alle prese con una nuova impennata di contagi Covid – oltre 2.600 i nuovi casi nei primi 8 giorni di agosto – le autorità sanitarie mettono in campo una nuova strategia per convincere gli over 50 residenti nell’Isola e non ancora vaccinati a sottoporsi alla somministrazione ant-virus.

Nell’Isola sono quasi 130mila le persone con più di 50 anni (oltre 60mila nella fascia 50-59) che ancora, per i più svariati motivi, non hanno ricevuto nemmeno una dose. Regione e Ats hanno dunque inviato una comunicazione ai medici di base invitandoli a iniziare una campagna di “persuasione” dei propri pazienti ancora “scoperti”, nel tentativo di capire – innanzitutto – come mai non abbiano mai prenotato l’inoculazione (Contrarietà? Dubbi? Patologie?) e, in secondo luogo, per convincerli a sottoporsi a vaccinazione.

Ai medici verrà messa a disposizione una lista (anonima) con i numeri dei pazienti ancora privi di copertura vaccinale e gli stessi medici si occuperanno di contattarli.

La speranza è di riuscire a imprimere nuovo slancio alla campagna vaccinale regionale, per non mancare l’obiettivo di arrivare entro la fine di settembre ad avere almeno l’80% della popolazione residente vaccinata contro il Covid.

