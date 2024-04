Cosa fare il 25 Aprile in Sardegna? Oltre alle manifestazioni sparse in giro per l’Isola (il programma a Cagliari) ecco qualche idea per trascorrere il ponte del 25 Aprile in compagnia.

Il Giardino di Lu con i suoi tulipani a Pimentel

Il 25 Aprile potreste godervi una passeggiata nel Giardino di Lu, a Pimentel, un campo di tulipani che accoglie un grande progetto di sostegno alla ricerca, formazione e informazione sul tumore ovarico.

Il parco dei Tulipani in Sardegna a Turri

Anche a Turri c’è un grande vivaio dedicato alla fioritura dei tulipani ed è visitabile il 25 aprile. Oltre ai tulipani sono presenti 450 varietà di fiori tra cui Iris, Peonie, Muscari, Narcisi, Giacinti, Allium, Ranuncoli e oltre 5000 Rose.

25 aprile a San Teodoro

A San Teodoro va in scena Currendi in Pischera 2024 – VIII Trofeo del Fenicottero e VI Memorial Alberto Ventroni a cura dell’Associazione Atletica San Teodoro.

Fiera di San Marco a Ollastra

A Ollastra dal 21 al 27 aprile 2024 si terrà la Fiera di San Marco.

L’Orto giardino di Quartucciu

Il 25 aprile all’orto giardino “Mariposa de cardu”, il centro d’intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, andrà in scena lo spettacolo “Thalassaki” della compagnia Cajka diretta da Barbara Usai.

Fiera del Libro a Iglesias

Nel centro storico di Iglesias ricco programma di appuntamenti per la Fiera del Libro di Argonautilus.

Bosa Beer Fest

L'ottava edizione del Bosa Beer Fest si terrà dal 24 al 28 aprile 2024.

Foreste Aperte a Posada

Nel Parco di Tepilora, giovedì 25 aprile appuntamento a Posada con Foreste Aperte.

Sagra de Su Pani Saba a Sini

La Pro Loco di Sini organizza la nuova edizione della Sagra de Su Pani Saba.

Olbia Spring

Tanti eventi a Olbia dal 25 aprile 2024 con Olbia Spring.

Festa di San Marco a Fertilia con Pino e gli anticorpi

A Fertilia va in scena SanMarco2024: divertimento, buon cibo, musica di altissima qualità, attività per le famiglie e tanto altro.

Chia Sport Week

Dal 25 al 28 aprile appuntamento nel sud Sardegna con la Chia Sport Week, l’ideale per gli amanti di nuoto, corsa e triathlon!

Musei aperti Gratis in Sardegna il 25 aprile

Giovedì 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente.

25 aprile al Castello di Acquafredda

Il castello sarà visitabile dalle 9 alle 20 (ultima visita entro le 19:00 in modo da terminare entro le 20:00).

