Tariffe alle stelle e ridotta frequenza dei voli da e per l'Isola. È lo scenario sul trasporto aereo in Sardegna che contesta duramente Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale Insularità di Forza Italia, con la proposta di un ritorno al passato e a quando era presidente della Regione.

«Ripristinare la continuità 2 per le rotte minori, rilanciare quella per Roma e Milano con la tariffa unica sul modello varato dalla mia Giunta nel 2013», il piano indicato da Cappellacci. Che, allo stesso tempo, critica a fondo quanto fatto negli ultimi anni a livello di continuità territoriale: «Con la tariffa unica per Roma e Milano, unica al price cap, avevamo messo al riparo i viaggiatori da oscillazioni dei prezzi incompatibili con il diritto alla mobilità dei sardi e con le esigenze delle imprese di superare il divario insulare. Era pronto a partire lo stesso sistema con i bandi anche per le cosiddette rotte minori della continuità 2, ovvero quella che collegava la Sardegna a Bologna, Verona, Napoli e Torino. Ma la Giunta Pigliaru non solo non proseguì quel percorso ma con la scellerata nota n. 9588 del 6 ottobre 2014 chiese al Governo Renzi l’abrogazione totale degli oneri di servizio pubblico su quelle rotte. Seguì il decreto che porto a compimento la fine della continuità 2».

La critica. L'attacco di Cappellacci è anche sull'attuale Giunta e sulle ultime novità sulle rotte: «Tornato alla guida della Sardegna insieme al Movimento 5 Stelle, il PD completa l’opera sfasciando del tutto anche la continuità 1 per Roma e Milano con un taglio delle frequenze e della durata. La storia si ripete: dicono sempre di avere idee strabilianti ma dopo il loro passaggio la Sardegna è sempre più isolata. Nel frattempo, neppure vigilano sulla continuità vigente e restano inerti di fronte alla cancellazione del volo pomeridiano Cagliari-Roma. Sono trascorsi quasi sette mesi dalle elezioni e la ‘pilota’ Todde sta ancora leggendo il libro delle istruzioni su come governare la Sardegna».

