Prosegue l’impennata dei nuovi casi di Covid, aumentati del 50,4% nell’ultima settimana. E il Sud dell’Isola è la zona d’Italia più colpita, con il Cagliaritano e il Sud Sardegna che fanno registrare rispettivamente la prima e la seconda incidenza più alte dell’intero Paese.

E’ quanto emerge dal report Gimbe: dal 22 al 28 giugno sono stati registrati 384.093 casi rispetto ai 255.442 della settimana precedente.

Nel Cagliaritano l’incidenza è di 1.143 contagi ogni 100mila abitanti, nel Sud Sardegna di 998. Quanto alle altre province sarde, sono 716 i casi settimanali ogni 100mila abitanti nell’Oristanese, 624 nel Sassarese, 492 nel Nuorese.

Ma l’incremento maggiore si ha nel Sassarese (+64,2% rispetto alla scorsa settimana), seguono Oristano (+47,4%), Sud Sardegna (+41,5%), Nuoro (+40,6%) e Cagliari (+22,4%). In Sardegna i contagi sono aumentati del 38,3% nell’ultima settimana.

Resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (7,6%) mentre è sopra la media italiana quella in terapia intensiva (3,9%).

“MASCHERINA AL CHIUSO”

Una media di quasi 55mila casi al giorno in Italia e 770mila attualmente positivi al Covid, numero “largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai da te”, sottolinea il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, rimarcando che la circolazione virale “è in forte ascesa e ha effetti evidenti sugli ospedali”.

Per questo, mette in guardia, “è fondamentale la mascherina nei locali al chiuso, specie se affollati e poco ventilati e in grandi assembramenti all’aperto”, così come “somministrare subito la quarta dose a fragili e immunocompromessi”.

NEGLI OSPEDALI

Si registra un aumento settimanale del 25,7% dei ricoveri in area medica e del 15% in terapia intensiva, crescono del 16,3% anche i decessi.

In particolare, i ricoveri con sintomi sono stati 6.035 rispetto a 4.803 della settimana precedente (+1.232) e le terapie intensive 237 (+31) rispetto a 206. I decessi 392 (di cui 43 riferiti a periodi precedenti) rispetto a 337 dei 7 giorni precedenti.

