Cessate il fuoco immediato a Gaza. È quanto chiede il Consiglio regionale della Sardegna con una mozione, presentata dal capogruppo di Sinistra Futura, Luca Pizzuto, e approvata stamattina.

L’Assemblea sarda, nel documento sottoscritto anche dai gruppi M5S e Uniti per Alessandra Todde, dichiara di riconoscere lo stato di Palestina come nella risoluzione Onu del e propone la Sardegna come sede per una conferenza di pace in Medio Oriente.

Per i consiglieri regionali del M5s sardo si tratta di un «risultato storico, condiviso e determinato che non solo vede il consiglio regionale sardo schierato in difesa della pace e del cessate il fuoco a Gaza, ma impegna la nostra Giunta regionale a sostenere ogni iniziativa per perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia».

(Unioneonline/v.f.)

