«Nessun allarmismo». È l’invito di Goffredo Angioni, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove da circa una settimana è ricoverato un pensionato di Arbus che ha contratto il colera, primo caso in Sardegna dal 1973.

«Da subito – ha spiegato Angioni ai microfoni di Radiolina – l’igiene pubblica ha avviato indagini per capire come sia stata contratta l’infezione».

Il paziente, ha aggiunto, «sta meglio ed è tornato in condizioni quasi normali. Un quadro, insomma, in progressivo miglioramento».

Anche le condizioni dei famigliari che sono venuti in contatto con lui non desterebbero preoccupazione.

Quanto alle ipotesi sull’origine dell’infezione, Angioni spiega: «Le indagini sono in corso. Solitamente il colera si può contrarre nel corso di viaggi in alcuni Paesi dell’Asia, come l’India, dove la malattia è endemica. Da noi, invece, i principali sospettati sono i frutti di mare, se consumati senza la dovuta cottura. Ma, come detto, gli accertamenti sono in corso ed è ancora presto per trarre conclusioni».

(Unioneonline/l.f.)

