Tre arresti e sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro.

Questo il bilancio di un’operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, coordinati dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari.

Il provvedimento emesso dal Gip di Cagliari dispone la custodia cautelare in carcere per due persone residenti in Sardegna e per una nei Paesi Bassi.

«L’attività, denominata operazione “EV MARKET GARDEN”, costituisce l’epilogo di una complessa indagine finalizzata a disarticolare quella che, in base agli elementi finora raccolti, si ritiene essere una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina», spiegano gli investigatori.

L’inchiesta ha ricostruito le attività illecite «di un gruppo composto da otto soggetti (tre presunti promotori e cinque presunti fiancheggiatori), che si ritiene radicato nella provincia del Sud Sardegna ma con ramificazioni nei Paesi Bassi e in Belgio, che si sarebbe reso responsabile dell’importazione sul territorio regionale di oltre 77 chilogrammi di cocaina (per un valore di mercato che oscilla tra i 3 ed i 6 milioni di euro)».

Il “viaggio” della droga iniziava in Olanda, nelle aree di Tilburg, Breda, Baarle Nassau e Baarle Hertog e, successivamente, mediante l’occultamento a bordo di automezzi per il trasporto merci muniti di doppiofondo, la cocaina raggiungeva la Sardegna per essere spacciata.

Nel corso delle indagini sono stati anche sequestrati oltre 20 chili di cocaina purissima.

Il sequestro operato dai Finanzieri nei confronti dei due indagati sardi riguarda un’azienda agricola nel territorio di Serrenti, oltre 90 immobili, fabbricati e terreni (principalmente ubicati nel Sud Sardegna), disponibilità finanziarie, automezzi e altri beni di valore.

Parallalamente è stato spiccato un mandato di arresto europeo nei confronti dell’indagato residente in Olanda, con contestuale ordine di congelamento di beni immobili e mobili detenuti in territorio olandese, aventi un valore di oltre 600.000 euro.

