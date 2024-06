Danni per milioni di euro alle colture e alle strutture delle aziende agricole e di allevamento della Sardegna, oltre che morti e feriti a causa della fauna selvatica incontrollata.

È l’allarme lanciato da Coldiretti che domani torna nelle piazze, e anche in Sardegna con sit-in in programma davanti alle prefetture dei quattro capoluoghi di provincia isolana, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, per chiedere il sostegno proprio dei prefetti, rappresentanti dello Stato nella regione.

L’appuntamento in concomitanza in tutti e 4 i presidi è per le 9.30. La manifestazione, alla quale parteciperà una folta delegazione di agricoltori che mostreranno gli effetti dei danni causati ogni giorno da cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie e cormorani, prevede un incontro fra i prefetti e i vertici dell’associazione.

Fra gli obiettivi, spiegano Da Coldiretti, un sostegno agli agricoltori ma anche una maggiore sensibilizzazione «sulla piaga che continua a destare sempre più preoccupazione per un’emergenza che sta colpendo quotidianamente decine di aziende agricole in tutta la Sardegna e che sta continuando ad assumere contorni sempre peggiori. Ne sono prova i tragici eventi sulle nostre strade, ultimo in ordine cronologico l’incidente di Pula di alcuni giorni fa, costato la vita a un motociclista».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata