Le condizioni meteo sulla Sardegna sono destinate a un ulteriore peggioramento. La previsione è della Protezione civile regionale.

«Un sistema ciclonico localizzato tra le isole Baleri e l’Isola», si legge nel bollettino diramato nel primo pomeriggio, «farà il suo ingresso sul canale di Sardegna nel corso della notte. Nella mattina di domani il ciclone attraverserà il canale in direzione est per poi raggiungere il mar Tirreno nel primo pomeriggio».

Il transito «determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sul settore meridionale».

Per questo «a partire dalla notte e fino alla serata di domani», primo marzo, «si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente elevati, in particolare sulla Sardegna meridionale. Inoltre nella prima parte della giornata di mercoledì saranno possibili, sulle coste meridionali dell’isola, venti localmente forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da nord-ovest».

Le tabelle allegate aggiungono che per la serata di oggi è diramata anche un’allerta gialla per Sulcis e Campidano, legata al rischio idrogeologico, che domani sarà estesa al Sarrabus e all’Ogliastra.

Possibili nevicate oltre gli 800 metri nei settori centrali.

