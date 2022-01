Sono iniziati a Castiadas i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade sterrate, danneggiate dalle abbondanti piogge dello scorso mese di novembre. Gli interventi programmati sulla viabilità comunale maggiormente compromessa verranno realizzati con una somma pari a 230.000 euro.

I lavori comprendono il rifacimento della carreggiata per alcuni tratti e il ripristino delle cunette e delle banchine sulle strade bianche, nonché su alcuni tratti di viabilità bitumata.

"Più precisamente – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – si interverrà in via Sa Mandria, via Orteduso, via Masone Murtas, via Delle Ginestre, sulle strade il prossimità del Cimitero, tutte le strade nel Centro storico della Centrale, strada Cala Pira, strade in località Villa rei e Cala Sinzias. Verranno inoltre ripristinate le cunette e le banchine stradali compromesse dalle piogge sulle strade asfaltate. Questi interventi, molto attesi, permetteranno di rimettere in sicurezza una buona parte di viabilità fortemente compromessa”.

"Con l’esecuzione dei lavori – chiude il sindaco – si potrà finalmente dare ordine alla circolazione e migliorare notevolmente l’immagine del nostro territorio”.

