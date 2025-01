Per il caso Todde la ribalta nazionale continua. Ieri ne ha parlato anche la premier Giorgia Meloni: «Non sono il tipo che gioisce se uno che vince elezioni poi decade per questioni burocratiche o giudiziarie», ha detto durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno. A Cagliari, intanto, prosegue il lavoro incessante del presidente del Consiglio regionale, dei vertici del Campo largo e dei tanti consulenti legali coinvolti per trovare una via d’uscita e scongiurare lo scioglimento di tutta l’Assemblea sarda per effetto dell’eventuale decadenza della presidente della Regione. Ma questo, come da raccomandazioni di Piero Comandini, non deve fermare l’attività delle commissioni dove, nel frattempo, anche la maggioranza inizia a ragionare concretamente sull’opportunità di discutere e approvare la Finanziaria 2025 prima della riforma funzionale della Sanità.

Nel frattempo la Procura di Cagliari ha iniziato gli accertamenti sugli atti trasmessi dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello in merito al rendiconto della presidente della Regione sarda, Alessandra Todde.

Per il momento la Procura non ha formulato alcuna ipotesi di reato, anche se il Collegio di garanzia sembra propendere per un falso derivato dalla contraddittorietà tra il rendiconto depositato inizialmente (dove venivano dichiarati circa 90mila euro di spese e altrettanti di finanziamenti) con una memoria nella quale la presidente ha assicurato «sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica».

