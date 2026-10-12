È vivo e cosciente l’escursionista sardo intrappolato a dieci metri di profondità da ieri pomeriggio nella grotta di Gorroppeddu, a Urzulei, per una frana che ha bloccato l’ingresso della caverna. Si tratta di un 31enne residente nel Sassarese.

I soccorritori sono riusciti a contattarlo a voce, l’uomo ha risposto.

Sono proseguite per tutta la notte e continuano in mattinata le operazioni per raggiungere e salvare lo speleologo. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, le squadre Speleo alpino fluviali (Saf) del comando di Nuoro e 16 unità Usar Medium elitrasportate a Gorropeddu dall'Aeronautica militare di Decimomannu. È stato inoltre allestito in prossimità un posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presenti in supporto anche gli operatori del Cnsas e diverse unità della Protezione civile di Dorgali.

Il giovane, che era impegnato in un’escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi. La donna si è messa in salvo, il giovane speleologo è rimasto intrappolato a 10 metri di profondità: vivo ma ferito, praticamente sepolto dai detriti.

Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate: tanto il materiale da asportare, diversi i massi instabili che richiedono cautela nei movimenti per evitare che franino anch’essi.

Grazie al supporto dell'Aeronautica militare sono stati trasferiti in elicottero di tre ulteriori tecnici del Soccorso alpino e speleologico specializzati nella disostruzione provenienti dall'Italia centrale e di altri otto tecnici sardi.

La grotta in questione è chiamata Nurra Gorroppeddu, si trova a 883 metri d’altitudine, in una zona impervia e difficile da raggiungere con l’auto. L’uomo era circa a metà della grotta, a una decina di metri dall’ingresso, quando è stato quasi sepolto da una scarica di terra e pietre che lo ha intrappolato.

(Unioneonline)

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