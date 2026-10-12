Prosegue la riorganizzazione delle parrocchie della Gallura, con nuovi trasferimenti e incarichi disposti dal vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari. Alla guida della diocesi dal settembre 2023, il presule ha effettuato negli ultimi tre anni diversi avvicendamenti, intervenendo sulla distribuzione del clero e sulle responsabilità pastorali.

Le nuove disposizioni interessano soprattutto Olbia e i centri costieri. Don Erwin Alberto Guerrero Apolinar, attualmente collaboratore a Palau, assumerà la guida della parrocchia di San Michele a Olbia, lasciata da don Theron Oscar Casula, destinato a Santa Maria del Mare, a Pittulongu. Cambio anche a Golfo Aranci, dove don Carlos Henrique Alves De Resende diventerà parroco di San Giuseppe, mentre don Dario D’Angelo assumerà la guida di Nostra Signora delle Grazie a Palau. Altri due sacerdoti saranno impegnati in attività di collaborazione. Don Valdomiro Dos Santos affiancherà don Romolo Fenu nelle comunità di Santa Teresa Gallura e San Pasquale, stabilendo la propria residenza in quest’ultima località. Don Cristian Garau collaborerà invece con la parrocchia di San Simplicio a Olbia.

Mons. Fornaciari, insediatosi il 17 settembre 2023, è affiancato nel governo della diocesi dal vicario generale don Mauro Bucciero e dai vicari episcopali, ai quali sono affidati specifici settori pastorali. I nuovi incarichi si inseriscono nel percorso di riorganizzazione delle comunità parrocchiali avviato dal vescovo dopo il suo arrivo in Gallura.

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