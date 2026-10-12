Marmilla, medico di base in malattia ma il servizio non si interrompeCi sono i sostituti a disposizione dei pazienti della Marmilla
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Nessuna interruzione del servizio medico di base per pazienti della Marmilla residenti nei comuni di Lunamatrona, Collinas, Villanovaforru, Turri, Pauli Arbarei, Ussaramanna e Siddi. Nonostante l’assenza per malattia di questa settimana del dottor Stefano Setzu, che opera nell’ambulatorio di Villanovaforru, il distretto sanitario di Sanluri della Asl del Medio Campidano ha comunicato che l’assistenza sarà comunque garantita attraverso aperture straordinarie in altre sedi del territorio.
In particolare, oggi l’ambulatorio sarà operativo a Collinas, in via De Castro 3, dalle 11.30 alle 16.30. Domani, invece, presso la casa di Comunità a Lunamatrona, sita in via Toscana, i pazienti potranno essere visitati dalle 10 alle 14, mentre mercoledì, sempre a Lunamatrona, l’attività medica riprenderà dalle 15 alle 19. Per le altre necessità, la Asl locale indica di rivolgersi ai medici dell’Aggregazione funzionale territoriale (Aft), la dottoressa Sanna e il dottor Congiu.
A Villanovaforru, dopo la chiusura dell’ambulatorio di proprietà della stessa Asl, dove il dottor Setzu riceveva in precedenza ma ritenuto non idoneo, il professionista svolge attualmente la propria attività in un’aula dell’ex scuola media, in via Argiolas 38, messa a disposizione dal Comune della Marmilla.
Giovanni G. Scanu