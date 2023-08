Il prezzo del carburante continua a schizzare verso l’alto, ma in Sardegna il gasolio tiene botta. Nell’isola, infatti, si registra l’aumento minore di tutta l’Italia, con un incremento da 0,065 euro al litro, diciotto millesimi in meno rispetto al Molise, che con +0,083 ha subito il caro-prezzi maggiore.

Lo rileva l’Osservatorio carburanti del Ministero dell’Ambiente, che ha messo in luce come il prezzo medio della benzina sia arrivato a 1,939 euro al litro, e quello del diesel a 1,827 euro. I dati, in particolare, si riferiscono al self, con il servito già abbondantemente oltre i due euro al litro.

La media nazionale fa emergere un incremento di 0,029 euro per quel che riguarda la benzina, e di 0,072 euro per il gasolio, al di sopra dell’aumento medio della Sardegna.

(Unioneonline/L.Ne.)

