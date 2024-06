Cara Giorgia (Meloni) sorella d’Italia, noi italiani fratelli (e sorelle) di Sardegna siamo stanchi di essere ancora trattati come una «colonia cortese che paga (solo) le spese» (Piero Marras, “Caro Caronte”, 1980). Il Governo, con la corresponsabilità della Regione, ha deciso di scaricare sulla Sardegna una quantità di impianti eolici e fotovoltaici che cancellerebbe per sempre il nostro passato (la civiltà nuragica), rubandoci il presente (il paesaggio, il mare, l’agricoltura, il turismo) e negandoci il futuro.

In Sardegna, da Baradili a Cagliari, sommando altri 375 Comuni, abbiamo mille campi di calcio: la prevista invasione di pannelli fotovoltaici ne coprirebbe addirittura 86mila. Oltre a 2.500 torri eoliche alte sino a 300 metri e alle pale davanti alle coste più belle del mondo.

Cara Giorgia, è un fatto che l’attuale presidente della Regione Alessandra Todde, nel suo ruolo di viceministra (1 marzo 2021-22 ottobre 2022) del Governo Draghi, partecipò attivamente alla stesura del Decreto energia, sulle cui basi si sta consumando lo scempio paesaggistico della Sardegna. Come è un fatto che il suo Governo continua imperterrito su questa strada, confermando e persino rafforzando la difesa a oltranza dell’impianto normativo che Lei ha ereditato. Ci state mettendo anche un cappio al collo, il Tyrrhenian Link che, peraltro, non è in grado di esportare tutta quest’energia: soddisferebbe 50 milioni di italiani. Qualcosa non torna, giusto?

Ai tempi di Draghi Lei, cara presidente del Consiglio, nella trincea dell’opposizione, costruiva le sue fortune politiche. È passata a furor di popolo dall’altra parte e spiace che nessuno, tra i suoi parlamentari sardi, nulla abbia fatto e faccia per difendere l’Isola. Certo, Fratelli (e sorelle) d’Italia erano e sono in buona compagnia. Per cinque anni la Giunta guidata da Christian Solinas (sì, c’era anche FdI) ha inciso zero sulle politiche energetiche dei due Governi Conte (ci sono passati tutti, nel primo anche la Lega, con Salvini che voleva portare qui il metano «persino con le mongolfiere») e Draghi. Nel Conte II sottosegretaria era Alessandra Todde (16 settembre 2019-13 febbraio 2021), che contribuì, con cognizione («Ho lavorato a quattro progetti diversi, so cos’è una dorsale»), ad affossare il gasdotto. Siamo l’unica regione d’Europa senza metano. Ci eravamo illusi quando, cara Giorgia (ci ha suggerito Lei di … scrivere così), incontrando il presidente algerino nel gennaio 2023, rispolverò a parole il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia. Ma forse avevamo capito male. Oggi il disegno è chiarissimo. Un assalto per terra e per mare. Nemmeno un atomo di metano o idrogeno.

Siamo abituati ad essere trattati come una colonia cortese. Le servitù militari sono di casa. Meno la petrolchimica, che doveva dare buste paga sicure ai giovani che non volevano fare il pastore. Sono rimaste le macerie. E a sentire parlare di bonifiche, ai dirigenti Eni pigada scraffingiu (viene prurito, così ci capiamo). Abbiamo già conosciuto pale e pannelli, molti già discariche. Sia chiaro: le rinnovabili ci piacciono. Sui tetti delle case, delle aziende, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi. O magari prodotte grazie alle nostre dighe, se lor signori dei ministeri la smetteranno di farci buttare l’acqua quando piove. Il suo Governo, cara presidente, ha detto no alle rinnovabili nelle aree agricole. Applausi: in campagna si produce cibo, siamo stanchi di importare anche schifezze. Peccato che la regola non valga per la Sardegna: qui i buoi sono già scappati. Non resta a noi sardi tutti che un moto d’orgoglio, nello spirito di Pratobello e di Saccargia. Partendo da Cagliari, dal nostro Parlamento. Grazie all’eredità dei nostri padri nobili, con un atto di pianificazione urbanistica, in punta di Costituzione, possiamo fermare l’assalto. Scrivendo una bella pagina di storia sarda.

© Riproduzione riservata