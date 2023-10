È un annuncio straordinario, quello che il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci fa attraverso la sua pagina Instagram: l’arrivo prossimo di un farmaco in grado di evitare le trasfusioni ai talassemici.

«Ho fatto un incontro straordinario con rappresentanti di un’industria farmaceutica», spiega l’ex presidente della Regione. «Mi hanno aggiornato sullo stato dell’arte dei loro studi e ricerche. La notizia straordinaria è che stanno completando l’iter per la commercializzazione di un farmaco, nato dalla ricerca che quattro anni fa ha visto riconosciuto il Nobel a due ricercatrici. Il tema», prosegue Cappellacci, «è quello della talassemia, che tanto uccide proprio in Sardegna. Questo farmaco cambierà totalmente la vita dei talassemici, consentendogli di vivere svolgendo tutte le attività a cui molti hanno rinunciato: talvolta non sono in grado di sopportare sforzi e fare attività sportiva».

Poi aggiunge: «Soprattutto, con una somministrazione una tantum, ci sarà la possibilità di eliminare la schiavitù delle trasfusioni. È una scoperta straordinaria e sarebbe un risultato straordinario. Lo prendiamo ancora con beneficio di inventario ma io sono ragionevolmente certo che così sarà a breve. Ho chiesto a questa azienda», conclude il parlamentare, «di poter fare un evento di presentazione proprio in Sardegna, nella terra così severamente colpita da questo problema».

