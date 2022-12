Dicembre, inverno. Ma in Sardegna è quasi come fosse primavera. Le temperature nell’Isola, così come in Sicilia e in buona parte del Mezzogiorno, continuano infatti a restare miti e nelle prossime ore potrebbero anche toccare i 25 gradi.

Ma perché, nonostante sia la fine dell’anno, fa così caldo?

«L'anticiclone africano – spiegano gli esperti de Il Meteo.it – non molla la presa sul bacino del Mediterraneo e le condizioni meteo-climatiche hanno ormai assunto connotati ben distanti dai normali standard di questo periodo dell'anno. Insomma, nonostante siamo ormai in inverno, su alcune zone stiamo registrando valori termici addirittura tipici della primavera a causa sia delle condizioni meteo stabili, votate su molte regioni a un discreto soleggiamento, sia per i venti caldi che alimentano l'alta pressione stessa, correnti che prendono origine direttamente dal cuore dell'Africa».

«Ed è proprio a causa della presenza di questa cupola alto pressoria in area mediterranea – proseguono i meteorologi – che il grande freddo è costretto a rimanere confinato a latitudini più settentrionali rispetto al nostro Paese».

La Sardegna, come detto, è una delle regioni italiane caratterizzate da temperature primaverili.

«Per farsi un'idea – spiegano ancora gli esperti de Il Meteo.it – basta osservare la cartina relativa alle temperature massime previste per la giornata di mercoledì 28 dicembre (vedi più sotto, ndr): si noti come il colore rosso scuro, che rappresenta valori prossimi ai 24/25°C, interesserà alcuni settori interni della Sicilia orientale, quelli più meridionali della Calabria e la parte sud-occidentale della Sardegna. In rosso più chiaro sono indicate le aree dove avremo punte massime tra i 18 e i 22°C, mentre in arancione/giallo quelle con valori (di tutto rispetto per il periodo) attesi sui 12/16°C».

Ma quanto durerà? «A breve termine non sono attese variazioni importanti e l'ultimo aggiornamento, appena arrivato, lo conferma. Tuttavia – concludono i meteorologi - proprio in conclusione delle feste natalizie, intorno all'Epifania, potrebbe arrivare una svolta termica, a causa della possibile irruzione di correnti gelide dalla Russia verso il bacino del Mediterraneo e dunque anche verso l'Italia».

