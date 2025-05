Festeggia 32 candeline la manifestazione Cantine Aperte promossa dal Movimento del Turismo del Vino che unisce 41 aziende vitivinicole. Sabato 24 e domenica 25 torna l’atteso appuntamento che ogni anno cattura famiglie, appassionati ed esperti. Una due giorni immersi nella natura alla scoperta di accoglienti cantine e vigne emozionanti per visitatori e instancabili enoturisti.

L’edizione 2025 si annuncia già come evento record, con porte aperte in ben 13 cantine sarde: cinque sabato 24, quattro domenica 25 e inoltre altre quattro aziende vitivinicole che resteranno aperte sia sabato che domenica.

Cantine Aperte 2025 (foto concessa)

LE AZIENDE Nel Cagliaritano appuntamento dunque sabato alle Cantine Nuraghe Antigori di Capoterra (dalle 10.30 alle 22), in Marmilla a Ussaramanna da Lilliu dalle 17 alle 21, e a Sanluri da Su’entu dalle 16 alle 22. Nel Terralbese a Marrubiu Quartomoro apre le porte dalle 17 alle 23, mentre in Romangia, a Sorso, appuntamento da Nuraghe Crabioni dalle 12 alle 20. Domenica, invece, quattro appuntamenti: nel Parteolla, a Serdiana, da Pala dalle 11 alle 19, da Audarya dalle 17.30 alle 21.30, e a Settimo San Pietro da Ferruccio Deiana dalle 11 alle 19; nel Sinis, a Cabras, da Contini dalle 11 alle 21. Scommettono invece sui due giorni la nuova cantina del Parteolla, a Donori, Tenute Maestrale, dalle 12 alle 20; nel Sarcidano, a Gergei, Olianas dalle 10 alle 20; in Gallura, ad Arzachena, Surrau dalle 10 alle 21; e nella Nurra, ad Alghero, Ledà dalle 15 alle 20. «Quest’anno festeggiamo le 41 adesioni al nostro Movimento», spiega Valeria Pilloni presidente del Movimento della Sardegna «un segnale chiaro di quanto le cantine sarde credano nell’enoturismo. Ad aprile abbiamo presentato la seconda edizione della guida dell’enoturismo sardo, nata da una collaborazione con Lonely Planet e scaricabile gratuitamente dal sito lonelyplanet.it. Stiamo promuovendo degli itinerari turistici nei vari territori – aggiunge - e stiamo lavorando alla nuova edizione di Calici di Stelle regionale che quest’anno sarà nel lungomare di Badesi, il 7 agosto, un luogo carico di fascino e ricco di storia».

Ora riflettori sulla rassegna di primavera di grande richiamo e divertimento con programmi ricchissimi all’insegna dell’accoglienza: dalle visite guidate in cantina ai tour tra i filari, dalla conoscenza delle erbe spontanee alle degustazioni guidate, senza dimenticare l’approfondimento con masterclass dedicate alla storia del vino, la produzione di vini in anfora e la produzione e l’abbinamento della bottarga. Il tutto accompagnato da street food, musica live e dj set.

