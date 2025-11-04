Una corsa contro il tempo ha permesso di salvare la vita a un ragazzo di 12 anni in pericolo di vita.

Il giovane, ricoverato all’Ospedale Brotzu di Cagliari per una grave condizione clinica, è stato trasferito d’urgenza all’Istituto Gaslini di Genova grazie a una complessa missione di trasporto sanitario.

Le operazioni si sono svolte in due fasi: nel tardo pomeriggio di ieri un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base di Ciampino verso Genova per imbarcare l’équipe medica specializzata e le attrezzature necessarie per il supporto vitale extracorporeo (ECMO), indispensabili vista la criticità del paziente.

Arrivato a Cagliari a tarda sera, l’aereo è ripartito all’1.25 di notte verso Genova. All’arrivo, il ragazzo è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Istituto Gaslini per ricevere le cure salvavita. Il velivolo e l’equipaggio hanno quindi ripreso la prontezza operativa dalla base di Ciampino. L’intervento è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Unioneonline/Fr.Me.)

