È sempre più forte la pressione sugli ospedali e i pronto soccorso di Cagliari a causa dell’alto numero dei pazienti Covid. Il Santissima Trinità ha sospeso infatti la presa in carico di nuovi casi e quindi i positivi che arrivano in ambulanza vengono dirottati al pronto soccorso dell'Aou all'interno del Policlinico Casula dove c’è ormai la fila.

Domani, ha confermato Sergio Marracini, direttore sanitario degli ospedali del capoluogo, verrà aperto un secondo reparto Covid al Santissima Trinità, che si va ad aggiungere ai posti letto già dedicati in area medica e a quelli della terapia intensiva: "Purtroppo abbiamo molti colleghi che stanno dando il massimo e non ce la fanno più. Sto cominciando a vedere troppe lacrime da operatori stremati. E questa sera abbiamo anche fatto un parto in tenda, con le temperature altissime che si registrano in queste ore a Cagliari".

