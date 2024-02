Ascolti record su Videolina in occasione della maratona elettorale di lunedì, con gli aggiornamenti sul voto, la voce dei protagonisti, le analisi del giornalisti del gruppo L’Unione Sarda collegati con le sedi elettorali. In sinergia con Radiolina, in particolare con le edizioni speciali di “Caffè corretto” e “La Strambata”. La diretta è iniziata alle sette del mattino e si è chiusa all’una e mezzo di notte, con anche la prima conferenza stampa di Alessandra Todde, presidente della Regione.

I numeri sono stati certificati dall’Auditel, società che rileva dal 1986 gli ascolti delle televisioni italiane. Nella giornata di lunedì i contatti sono stati 866.172, gli ascolti medi quasi 70 mila, share durante tutta la giornata del 20,90%, con punte intorno al 50%. Un’altra lettura rende ancora più esplicito il risultato: in una giornata media, in Sardegna, Rai1 supera il 20%, incalzata da Canale 5. Lunedì è stata Videolina a superare il tetto del 20%, con Rai 1 al 16,3% e Canale 5 al 14,4%. Un picco di ascolti che fa crescere ancora di più il peso della tv dei sardi nel panorama dell’informazione delle tv regionali. Videolina ha aperto il 2024 per gli ascolto medi, seguita da Telenorba (Puglia) e Telelombardia. Per un mese Videolina ha ospitato i dibattiti elettorali dedicati alle Regionali, con ottimi ascolti, soprattutto in occasione del “faccia a faccia” finale. Videolina e Radiolina, nello streaming, hanno avuto 577 mila visualizzazioni.

