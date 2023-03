Il vecchio silos di viale La Playa, all’interno dell’area del campus universitario a Cagliari, verrà in sicurezza. L’appalto, con procedura indetta il 19 gennaio scorso, è stato affidato alla ditta 3M Srl di Austis.

Nel programma dei lavori rientrano “l’acquisto e la posa in opera di una struttura provvisionale idonea a contenere distacchi di materiale dai prospetti, da porsi in opera sull’intero prospetto Nord-Ovest e sui risvolti delle facciate longitudinali. Il ponte di sicurezza sarà contenuto da un telo ad alta resistenza permeabile all’aria e resistente alle variazioni di temperatura. La struttura sarà dotata di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche”, si legge in una nota diffusa dall’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda.

L’ammontare delle opere è pari a 312.245,33 euro, oltre a 6.595,29 euro per oneri della sicurezza, Iva esclusa. Nell’appalto rientrano ulteriori risorse economiche per lavori analoghi per 220.673,97 euro, e 21.311 euro per la sicurezza.

Ieri mattina si è svolto il primo sopralluogo dell’impresa sul posto. I lavori, aggiunge Deidda, saranno consegnati con procedura d’urgenza per l’allestimento e la preparazione del cantiere e avviati non appena recuperato il ponteggio. Dureranno 33 giorni.

(Unioneonline/s.s.)

