25mila euro di valuta non dichiarata sono stati sequestrati all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

L’operazione è stata condotta dai funzionari ADM del capoluogo in servizio allo scalo, insieme all’unità cinofila della Guardia di finanza.

Gli operatori hanno fermato una passeggera venezuelana in partenza per la Spagna. Con sé aveva contanti non dichiarati per 25mila euro: in questa materia, il D.Lgs. n° 195/2008 e successive modifiche dispone la libera circolazione di valuta all’interno dell’Unione europea per importi fino a 10.000 euro oltre i quali il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l’Ufficio di entrata o di uscita dal territorio nazionale.

La signora invece ha dichiarato di portare con sé 10.000 euro ma una verifica più accurata del bagaglio a mano ha consentito ai funzionari di rinvenire ulteriore valuta. La donna si è avvalsa della facoltà di effettuare l’oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 15% dell’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.

(Unioneonline/s.s.)

