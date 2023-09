Sarà l’istituto “Italo Stagno” di Is Mirrionis a Cagliari ad ospitare i 180 alunni che questa mattina non hanno potuto cominciare l’anno scolastico per via dell’inagibilità della primaria di via Stoccolma.

Manca l’ufficialità, ma questa è la soluzione che si sta materializzando. Domani il consiglio d’istituto dovrebbe prendere una decisione definitiva in merito.

Questo pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo nella scuola di via Is Mirrionis: molti genitori sembrano convinti perché appare al momento l’unica soluzione percorribile per cominciare le lezioni.

Al sopralluogo hanno partecipato il vicesindaco Giorgio Angius e le assessore comunali all’Istruzione e ai Lavori pubblici, Marina Adamo e Gabriella Deidda. Con loro la preside Marcella Vacca, il presidente del consiglio d’istituto Pino Aquila, la garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu e una rappresentanza di genitori dei piccoli alunni.

«Ora ci sono gli elementi per decidere, è fondamentale iniziare al più presto l’anno scolastico», ha detto Aquila.

La scuola potrebbe essere pronta già nei prossimi giorni, le condizioni a detta di chi ha partecipato al sopralluogo sono buone.

