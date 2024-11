Da venerdì 8 novembre, al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari va in scena la settima edizione del festival “Marina Nonviolenta”, rassegna teatrale per grandi e piccoli organizzata da Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

Tra gli ospiti Moni Ovadia, le compagnie Licia Lanera, Effimero Meraviglioso, Teatro Tragodia, Teatro S’Arza, Molino d’Arte e Theandric Teatro Nonviolento.

«La compagnia Theandric Teatro Nonviolento trova casa al Teatro Sant’Eulalia, nel quartiere Marina, riaprendo alla città uno spazio storico e offrendo un cartellone ricco di attività», dichiara Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione: «il Centro di Arti Performative Contemporanee ospita corsi di teatro per tutte le età; il Marina Nonviolenta Festival VII edizione propone spettacoli per adulti e bambini, con l’obiettivo di costruire una comunità artistica aperta. Il teatro di 99 posti, che si affaccia sulla corte, condivisa con il Sistema Museale Sant’Eulalia, ha una dimensione ideale per favorire l’incontro tra le persone, promuovendo il dialogo. Proporremo spettacoli, presentazioni editoriali, incontri, accompagnati da momenti conviviali con degustazioni di prodotti locali offerti da Terre Ritrovate, progetto che mira a sostenere e valorizzare i piccoli produttori isolani. L’offerta formativa del Centro Arti, declinata per le diverse fasce d’età e relative esigenze, è modellata sul profilo estetico di Theandric, caratterizzato da un linguaggio innovativo e multidisciplinare. Ogni partecipante avrà l’opportunità di incontrare i professionisti del settore che fanno parte dei nostri cartelloni, sia locali che internazionali, per espandere le connessioni e avere un'idea più chiara del panorama artistico attuale. Grazie a una convenzione con UNICA gli studenti delle Facoltà Umanistiche potranno acquisire crediti formativi con la frequenza dei nostri corsi. Ospiteremo artisti di fama internazionale come Moni Ovadia, il premio UBU Licia Lanera e altre compagnie nazionali che si distinguono per la sperimentazione e l’innovazione del linguaggio artistico. Sono presenti inoltre diverse produzioni di Theandric (alcune riprese e nuove produzioni), con cui la compagnia offre un excursus storico della propria produzione ventennale. Anche il cartellone per i più piccoli presenta un’offerta di alta qualità con le compagnie più vivaci del panorama nazionale».

Il primo appuntamento della settima edizione di Marina Nonviolenta si vivrà, dunque, questa sera alle 21 al Teatro Sant’Eulalia con “Death Note” della Compagnia Theandric Teatro Nonviolento e la regia di Maria Virginia Siriu. Domenica 10 novembre alle 17 a inaugurare gli spettacoli dedicati ai più piccoli sarà la compagnia Molino d’Arte con “Cappuccetto Bambina Impertinente” con Filippo Giordano, Angela Borromeo e Antonello Arpaia (quest’ultimo anche alla regia). La Compagnia Teatro Tragodia sarà invece la protagonista dell’appuntamento di sabato 20 novembre: sul palco alle 21 lo spettacolo “Le corna sono come i tacchi, slanciano” con Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Caterina Peddis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis e la regia di Virginia Garau e Daniela Melis. La commedia è composta da due atti veloci e comicissimi, che prendono ispirazione da “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli, adattandola ai giorni nostri. La regia tesse una potente satira sulla corruttibilità della società dei nostri giorni e, attraverso lo strumento della beffa e dell’imbroglio, porta avanti una vera e propria denuncia.

“Hansel e Gretel” della Compagnia Effimero Meraviglioso andrà in scena per il pubblico dei più piccini sabato 23 novembre alle 17, con la regia di Antonelli Santarelli e gli attori e attrici Michela Cidu, Elisa Giglio e Federico Giaime Nonnis. Immancabile l’appuntamento natalizio per la rassegna Marina Nonviolenta: sabato 21 dicembre Theandric Teatro Nonviolento porterà in scena “Hanno rapito Babbo Natale”, con la regia di Maria Virginia Siriu. La compagnia cagliaritana sarà ancora in scena sabato primo febbraio alle 17 con il “Piccolo principe”.

Ricco anche il calendario di appuntamenti del 2024: Venerdì 7 febbraio alle 21 arriverà al Teatro Sant’Eulalia “Laudato si” (Corvino Produzioni) di e con Moni Ovadia. Sabato 8 febbraio, alle 17, la compagnia diretta da Maria Virginia Siriu metterà in scena “Rodari tutto l’anno”, mentre “La principessa della nuvole” della Compagnia Teatro S’Arza catalizzerà l’attenzione dei bambini e delle bambine sabato 15 febbraio alle 17. Una settimana più tardi (venerdì 21 febbraio) ancora uno spettacolo della Compagnia Theandric Teatro Nonviolento: con la regia di Maria Virginia Siriu andrà in scena alle 21 “Shardana”. Il premio Ubu Licia Lanera, arriverà invece a Cagliari venerdì 14 marzo (ore 21) con lo spettacolo “Con la carabina”. Un classico della Compagnia Theandric andrà in scena sabato 22 marzo: alle 17 riflettori accesi per “La storia di Azur e Asmar”. Lo spirito di Giovanna D’Arco aleggerà sul festival venerdì 28 marzo alle 21 con la Compagnia Theandric Nonviolento, per uno spettacolo dedicato alla vicenda umana e spirituale della santa francese. A chiudere, venerdì 11 aprile (ore 21), lo spettacolo “Infinito 3.0” (Compagni di Viaggio).



