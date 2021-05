Un 61enne di Quartu è finito in ospedale in codice giallo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in viale Marconi, in direzione Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo – che era in sella a una Vespa – è rovinato a terra dopo uno scontro con un Taxi guidato da un 48enne.

L’urto è avvenuto davanti al parcheggio del supermercato Lidl e dopo l’allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

Oltre al 61enne, è stato trasportato al Brotzu anche un minorenne, anch’egli in codice giallo.

I vigili hanno poi provveduto ai rilievi di legge.

