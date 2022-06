Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Cagliari all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi messo alla guida di una moto di grossa cilindrata nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida.

La vicenda è iniziata nei giorni scorsi, quando il giovane è stato notato dai vigili mentre girava per la città in sella alla due ruote. Gli agenti gli hanno intimato l’alt per sottoporlo a un controllo, ma il 25enne, anziché fermarsi, è fuggito, innescando un pericoloso inseguimento, al termine del quale è riuscito a dileguarsi in sella alla due ruote.

Il Nucleo Operativo di Pronto Intervento-Polizia Giudiziaria della polizia locale ha dato però il via alle indagini per rintracciarlo. E ora il giovane è stato, appunto, rintracciato e sono scattati i provvedimenti, compreso il sequestro della moto che, tra l'altro, era senza assicurazione.

Non è la prima volta che il 25enne viene fermato e sanzionato per guida senza patente: era già successo nel corso del 2021.

