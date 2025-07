Valentina Greco torna a casa. La giovane, scomparsa in Tunisia e poi ritrovata dopo dieci giorni, farà rientro domani a Cagliari.

In vista del suo ritorno, il suo legale, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, ha fatto sapere come «la signora Greco, visibilmente provata e stanca», abbia espresso la volontà di non concedere alcun consenso alla diffusione della propria immagine al momento dell’arrivo all’aeroporto. Chiede dunque rispetto e discrezione, pregando «di non leggere negativamente tale suo volere ma di accettarlo come una umana comprensibile richiesta stante il suo stato fisico».

Valentina Greco – prosegue l’avvocato – ha comunque deciso di rivolgere «ai presenti un saluto ed una breve dichiarazione» ma di non essere pronta a rispondere a «domande di alcun genere su quanto accaduto riservando alcuni chiarimenti a rettifica e chiusura delle tante ipotesi e supposizioni avanzate da stampa e media, ad un momento immediatamente successivo».

L’avvocato Piscitelli già presidente di Penelope Sardegna, associazione che si occupa di persone scomparse, ha fatto sapere che fornirà nei prossimi giorni chiarimenti ufficiali.

(Unioneonline)

