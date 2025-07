Da domenica 27 luglio e fino al 5 agosto, un nutrito gruppo di ragazzi della diocesi di Cagliari partecipa al Giubileo dei Giovani 2025. Saranno ben 190, di cui 40 provenienti dalla diocesi di Iglesias, pronti a intraprendere un'esperienza di fede e di condivisione.

Il pellegrinaggio inizierà domenica 27 luglio dal porto di Cagliari, con partenza notturna verso Napoli. Dopo lo sbarco e il trasferimento a Roma, i partecipanti saranno ospitati dalle parrocchie della capitale e vivranno giornate intense, tra momenti di spiritualità, formazione, cultura e incontro.

«Questa occasione - ha detto il direttore della Pastorale giovanile diocesana don Mariano Matezu - non solo rafforzerà i legami tra i giovani provenienti da diverse diocesi, ma rappresenterà anche un'opportunità per vivere un rinnovato senso di spiritualità e comunione. Sarà un'occasione per sentire riecheggiare la voce di Papa Francesco, che nella sua Bolla del Giubileo ha rivolto un invito speciale ai giovani: 'Siate protagonisti della vostra vita, non lasciate che sia qualcun altro a decidere per voi'. Siamo certi che, tornati a casa, porteranno con sé non solo ricordi indelebili, ma anche una rinnovata spinta a vivere la loro fede con passione e impegno nella nostra comunità diocesana».

IL PROGRAMMA – Il programma prevede preghiere comunitarie quotidiane, esperienze di prossimità, celebrazioni e occasioni di dialogo con la città. Martedì 29 alle 19, si terrà la messa in Piazza San Pietro, seguita da una serata di festa. Mercoledì 30, i giovani parteciperanno alla catechesi dal titolo "12 parole per dire Speranza", tenuta da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, ospitata dalla Basilica del Sacro Cuore di Gesù (via Marsala). Il pomeriggio sarà dedicato a percorsi culturali e spirituali nelle vie e nei luoghi significativi di Roma. Giovedì 31, alle 10.30, è in programma la messa con le diocesi sarde nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale. A seguire, il cammino "Tu sei Pietro" accompagnerà i giovani verso Piazza San Pietro, dove si svolgerà l'incontro nazionale con tutti i gruppi italiani. Il giorno seguente, venerdì 1° agosto, sarà dedicato al sacramento della riconciliazione e al passaggio alla Porta Santa. Sabato 2 agosto, nel pomeriggio, il gruppo raggiungerà Tor Vergata per una lunga serata di testimonianze, musica e preghiera che culminerà con la Veglia con il Santo Padre a Tor Vergata. Domenica 3 agosto alle 9, sarà celebrata la messa conclusiva con il Papa a Tor Vergata. La partenza per la Sardegna è prevista per lunedì 4 agosto.

