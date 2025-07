Tre pusher arrestati in poche ore dalla Polizia di Stato di Cagliari.

In una prima operazione, i Falchi della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di cittadinanza filippina, ritenuto responsabile di spaccio di shaboo. L’intervento è avvenuto nel cuore del centro cittadino di Cagliari: gli agenti, durante un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti all’interno di un’abitazione e sono prontamente intervenuti attraverso una perquisizione domiciliare.

L’uomo ha provato a disfarsi dei “cristalli”, ma gli agenti sono riusciti a recuperarne un quantitativo pari a 540 dosi, che, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro e colpire un numero significativo di consumatori, anche giovanissimi.

Lo shaboo (o shabu) è una droga sintetica a base di metanfetamina cloridrato, altamente stimolante e molto pericolosa. È nota anche come "ghiaccio" o "crystal meth" per il suo aspetto cristallino e tra gli effetti produce dipendenza rapida, psicosi, paranoia, aggressività, gravi danni cerebrali.

L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dopo l’udienza di convalida ha concesso all’indagato i termini a difesa. Proseguono gli accertamenti per risalire alla filiera di approvvigionamento e alla rete di smercio locale.

Nel corso di un ulteriore servizio antidroga condotto dal personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile nel quartiere San Michele, sono state tratte in arresto altre due persone a cui è stato sequestrato il quantitativo di circa tre etti tra hashish e marijuana.

L’operazione si è svolta nella Piazza Is Maglias nota per la forte incidenza di fenomeni di microcriminalità. Gli agenti, nel corso di un’attività di osservazione, hanno assistito in flagranza a una cessione di droga tra un uomo ed una donna entrambi noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti specifici in tema di spaccio.

La donna, immediatamente bloccata, veniva trovata in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, nonché di due dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Presso l’abitazione dell’uomo, un cittadino bengalese regolare sul territorio italiano, è stato trovato ulteriore materiale stupefacente: 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 150 grammi di hashish in frammenti di vario peso e confezione, oltre a strumenti utili al confezionamento e alla vendita delle dosi.

(Unioneonline)

