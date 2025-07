Valentina Greco sta lasciando l'ospedale di Tunisi. Il fratello Alessio, giunto ieri nel Paese nordafricano, ha saldato il conto delle cure. E presto i due potrebbero prendere il primo volo per l'Italia.

Le autorità locali hanno deciso di non interrogarla e le hanno restituito cellulare e computer. Lo fa sapere l'avvocato Gianfranco Piscitelli, referente dell'associazione Penelope, in contatto in questi giorni con la famiglia Greco.

Video di Maurizio Olandi

La quarantaduenne cagliaritana era scomparsa per una decina di giorni: era stata poi ritrovata sabato dalla gendarmeria all'interno della sua abitazione. La donna, che secondo le prime notizie riferita alla madre è stata trovata svenuta all'interno di un armadio, è stata sottoposta a delle terapie che richiedono alcuni giorni di riposo. Poi potrebbe fare rientro a casa. La madre Roberta Murru quindi potrebbe decidere di non partire e di aspettarla a Cagliari.

«La ragazza non è sola, è assistita al 100% da consolato e ambasciata italiana», ha sottolineato Piscitelli.

(Unioneonline/E.Fr.)

