A Cagliari tornano operativi i servizi al piano terra del Corpo centrale dell’ospedale Binaghi. Lo comunica la Direzione Aziendale della Asl, che annuncia la riattivazione, a partire da martedì 22 luglio, di numerosi servizi fondamentali per l’utenza. La sospensione era avvenuta nei giorni scorsi per consentire alcuni sopralluoghi tecnici, visti i lavori in corso nella struttura.

Dopo i recenti interventi messi in atto per garantire la sicurezza di pazienti e operatori, saranno nuovamente accessibili: Anatomia Patologica, Radiologia Tradizionale, TAC, MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), Medicina dello Sport.

Tornerà inoltre nella sede originaria, sempre al piano terra, anche l’Ufficio Ticket, che era stato spostato al terzo piano, nei locali della direzione medica.

L’attività del Centro Screening Mammella, invece, riprenderà da giovedì 24 luglio, completando così il pieno ripristino dei servizi.

