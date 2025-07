Al Brotzu è scontro fra sindacati. Nei giorni scorsi al commissario straordinario Maurizio Marcias è stata recapitata una missiva a nome della Rsu con la quale, dopo un lungo elenco di problemi, si chiedeva una convocazione urgente. Le firme in calce erano quelle di Marino Vargiu, presidente pro tempore della rappresentanza sindacale unitaria dell’Arnas, e del segretario Gianfranco Angioni.

Una nota che non è piaciuta alla Fials, sindacato più rappresentativo in seno alla Rsu, alla luce delle ultime elezioni: «Apprendiamo dell’attacco alla dirigenza da parte del sindacalista Gianfranco Angioni che, in assoluta autonomia, senza condividere il contenuto dell’articolo, ha sottoscritto a nome della Rsu», è l’attacco del segretario, Paolo Cugliara.

I componenti «afferenti alla Fials, sindacato maggiormente rappresentativo per numero di delegati e deleghe associative prende le distanze da tali dichiarazioni per modalità e contenuti».

Ad Angioni Cugliara ricorda che «tutti i comunicati, per poter essere sottoscritti a nome della Rus, devono essere condivisi all’interno dell’assemblea ed ottenere il consenso della maggioranza. Pertanto, si diffidano comportamenti che non siano in linea con tale principio, chiara espressione della normativa vigente in materia».

(Unioneonline/E.Fr.)

