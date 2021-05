Sono quasi 700mila le dosi di vaccino anti-Covid complessivamente somministrate in Sardegna, come confermato dall’ultimo aggiornamento diffuso dall’assessorato regionale alla Sanità.

Ieri le vaccinazioni effettuate nell’Isola sono state 13.645.

Dopo il passaggio alla piattaforma di Poste – viene sottolineato da Villa Devoto – c’è stato un boom di adesioni: dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono infatti, 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti non deambulanti.

Nel frattempo a Cagliari e Olbia ci si prepara al primo Open Day con il quale l'Ats aprirà le adesioni anche per gli over 40. L'appuntamento è per venerdì e sabato prossimi, dalle 19 alle 24.

Le prenotazioni sul portale delle Poste saranno aperte tra stasera e domani.

