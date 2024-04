Le foto mantengono vivo il ricordo. Se la memoria è collettiva allora si scatena l’amarcord. Come è successo oggi a Cagliari, quando la pagina “Cagliari Fotografica - Tra Passato e Presente” ha pubblicato una vecchia immagine di Bastiana Laconi e, accanto a lei, l’insegna dell’attività che ha governato per anni: “Pizza 74”, in via Dante.

«La proprietaria Bastiana Laconi, che dal 1969 lavorava in una panetteria poi trasformata in rivendita di pizzette al taglio, ha deciso (nel 2016, ndr) la chiusura di Pizza 74 che è stata per 47 anni un punto di riferimento per giovani e studenti», è il testo di accompagnamento. «La formula era: due soli tipi di pizzette, margherita o capperi e acciughe».

Non solo una rivendita di un prodotto alimentare. Con Tandem, lì davanti, come scrisse un cronista cagliaritano, costituiva le colonne d’Ercole della pizzetta.

Un luogo cult, un punto d’incontro della notte. Un’istituzione. Come scrive un utente sui social: «Le pizzette erano quasi un motivo marginale per andarci. Tra birre, chiacchiere, musica e manifesti delle serate, era anche la nostra Auditel: la riuscita di un evento a Cagliari si vedeva dal numero di persone che poi si riversavano da “Pizza”».

E questo è solo uno delle centinaia di commenti a corredo del post della pagina, che oggi ha vissuto un impressionante picco di reactions all’insegna dell’amarcord cagliaritano.

