La condanna all’ergastolo per Francesco Massa, 65 anni, è stata sollecitata oggi dal pubblico ministero Rita Cariello davanti ai giudici della Corte d’assise di Cagliari al termine della requisitoria del processo per l’omicidio del cuoco Massimiliano Lilliu, trentenne, ucciso a coltellate nel luglio del 2021.

I due, imputato e vittima, vivevano assieme. L’aggressione sarebbe scattata al culmine di un diverbio originato da un presunto spreco di energia elettrica nell’appartamento in comune diventato teatro dell’omicidio, in via delle Doline, nel quartiere di Is Mirrionis, anche se Francesco Mossa aveva poi sottolineato che il coinquilino fregasse tre suoi oggetti.

L’imputato, oggi difeso dall’avvocato Mauro Massa, in quell’occasione era stato già condannato nel 1997 a 22 anni di reclusione per un altro omicidio: aveva ucciso con una coltellata alla gola a Domusnovas un 19enne perché, a suo dire, andava troppo veloce in auto nelle strade del paese

