Distrugge gli specchietti di due macchine in sosta e finisce nei guai.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per danneggiamento un 23enne di Serdiana.

Il giovane in via Roma ha colpito senza alcun motivo una Fiat Seicento e una Renault Clio, regolarmente in sosta. A notarlo un carabiniere che, libero dal servizio, si trovava nelle vicinanze e lo ha bloccato consegnandolo poi ai Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenuti su sua richiesta.

Il ragazzo, palesemente ubriaco, è stato accompagnato in caserma.

