«Ancora una volta sedicenti manifestanti propal approfittano di una nobile causa per violentare la nostra città e attaccare chi non la pensa come loro».

L’ex sindaco di Cagliari e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, commenta così due recenti episodi che si sono registrati durante le manifestazioni per la Palestina nel capoluogo.

«I cosiddetti pacifisti», attacca, «non hanno perso occasione per vandalizzare il Bastione», sulle cui mura è stata disegnata una bandiera palestinese, «ma anche una sede di FdI e l’ufficio politico di un deputato, Salvatore Deidda».

Accadimenti, denuncia Truzzu, «nel silenzio generale delle forze del centrosinistra. Però poi vogliono spiegarci e insegnarci chi sono i veri democratici. Povera Patria».

(Unioneonline/E.Fr.)

